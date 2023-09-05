BIST 8.163
DOLAR 26,78
EURO 28,77
ALTIN 1.663,16
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Mersin'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Mersin'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi

Mersin'de jandarma ekipleri tarafından 3 ile yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 kilo 663 gram kubar esrar ile 674 kök hint keneviri ele geçirildi.

Abone ol

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Mezitli, Çamlıyayla ve Silifke ilçelerinde şüpheli şahıslara yönelik başlatılan araştırmalar sonucunda 3 şahsın uyuşturucu madde kullandığı ve ticaretini yaptığı tespit edildi.

Tespit edilen şüphelileri takibe alan ekipler, düzenlediği operasyon ile şahısları gözaltına aldı. Şüphelilere ait ev, araç ve iş yerinde arama yapan ekipler, 1 kilo 663 gram kubar esrar, 674 kök hint keneviri, 187 gram kenevir tohumu, 25 gram metamfetamin, 1 uyuşturucu hap, 1 hassas tartı, 1 esrar öğütücü aparat, 1 uyuşturucu madde kullanma aparatı ile 7 bin 765 TL paraya el koydu.

Gözaltına alınan şahıslar işlemleri yapılmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

ÖNCEKİ HABERLER
Borsa liginde ağustos ayının şampiyonu belli oldu! Galatasaray, Fenerbahçe...
Borsa liginde ağustos ayının şampiyonu belli oldu! Galatasaray, Fenerbahçe...
Ömer dizisi 2. sezonu başlıyor! Ömer 22. bölümde içkiye başlıyor
Ömer dizisi 2. sezonu başlıyor! Ömer 22. bölümde içkiye başlıyor
Ameliyatta karında unutulan cerrahi alet 18 ay sonra çıkarıldı
Ameliyatta karında unutulan cerrahi alet 18 ay sonra çıkarıldı
Bakan İbrahim Yumaklı: 80 milyon TL hibe desteği sağladık
Bakan İbrahim Yumaklı: 80 milyon TL hibe desteği sağladık
Kayseri'de akılalmaz dolandırıcılık! İnternetten sahte altınla 430 bin TL dolandırdı
Kayseri'de akılalmaz dolandırıcılık! İnternetten sahte altınla 430 bin TL dolandırdı
5 Eylül 2023 altın fiyatlarında son durum! Yükseliş mi var düşüş mü?
5 Eylül 2023 altın fiyatlarında son durum! Yükseliş mi var düşüş mü?
Yusuf Tekin müjdeyi verdi, tarihi duyurdu! Öğretmen ataması ne zaman yapılacak?
Yusuf Tekin müjdeyi verdi, tarihi duyurdu! Öğretmen ataması ne zaman yapılacak?
Çocuğunuz uykuda idrar kaçırıyorsa dikkat! Nedeni psikolojik olmayabilir
Çocuğunuz uykuda idrar kaçırıyorsa dikkat! Nedeni psikolojik olmayabilir
Biz şimdi hangi Meral Akşener'e inanalım? Hadi Özışık sordu
Biz şimdi hangi Meral Akşener'e inanalım? Hadi Özışık sordu
Antalya'da yaşlı adam evinde ölü bulundu
Antalya'da yaşlı adam evinde ölü bulundu
İYİ Partili Adnan Beker: Allah memleketi korumuş da seçimi kazanamamışız! Mansur Yavaş bombaları...
İYİ Partili Adnan Beker: Allah memleketi korumuş da seçimi kazanamamışız! Mansur Yavaş bombaları...
Trafikte herkesi şaşırtan hareket! Darp edilen kurye ellerini arkadan bağladı sabır sınavı verdi
Trafikte herkesi şaşırtan hareket! Darp edilen kurye ellerini arkadan bağladı sabır sınavı verdi