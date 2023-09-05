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Borum'da acı kaza! Kontrolden çıkan otomobil beton direğe çarptı, sürücü can verdi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Borum'da acı kaza! Kontrolden çıkan otomobil beton direğe çarptı, sürücü can verdi

Muğla Bodrum'da seyir halindeyken kontrolden çıkan bir otomobil yoldan çıkıp beton direğe çarptı. Meydana gelen kazada araç sürücüsü hayatını kaybetti.

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Kaza sabah saatlerinde Güvercinlik Mahallesi'nde yaşandı. Milas'tan Bodrum istikametine gelen 52 ADK 367 plakalı otomobil, yoldan çıkarak beton direğe çarparak durdu.

İhbarın ardından 112 Acil Sağlık ekibi olay yerine geldi. Ekiplerce yapılan incelemede 28 yaşındaki sürücü Mert Gen'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Güvenlik güçleri, kaza yerinde incelemelerde bulundu.

Mert Gen'in araçtan çıkarılan cenazesi, Bodrum Belediyesi Cenaze Hizmetleri aracıyla bölgeden alınarak morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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