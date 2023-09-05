Özgür Özel adaylığını ilan etti! Kemal Kılıçdaroğlu'na ihanet mi etti?

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, 'değişim' tartışmalarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte hareket ettiğini saklamamış, İmamoğlu da genel başkanlık için Özgür Özel'i işaret etmişti. Özgür Özel, Halk TV canlı yayınında CHP Genel Başkanlığına aday olduğunu ilan edip "Kemal kılıçdaroğlu'na ihanet mi ediyorsunuz?" sorusuna cevap verdi.

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CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkan adaylığıyla ilgili de flaş açıklamalarda bulundu. CHP'deki 'değişim' tartışmalarının odağındaki isim olan Özgür Özel, "aday olacak mı?" sorusuna da yanıt verdi. Özel, "CHP'nin iyi yönetilmeye ihtiyacı var. Amacım CHP'yi Türkiye'nin en iyi yönetilen kurumu yapmak. CHP'de kendi görevimi iyi yaptım" dedi.

“CHP Genel Başkanlığı’na aday olacak mısınız?” sorusuna verdiği yanıtta, “Yaşadığımız süreç beni adaylığa o günden daha fazla yaklaştırdı. Bu işin sonunda bir adaylık olursa da o özgüvenim, inancım, kararlılığım var” dedi. İşte Özel'in açıklamalarından satır başları...

Genel Başkan televizyondan duymayacak

- Ben burada adayım desem hem partiye, hem kamuoyuna hem de birlikte yol yürüdüğümüz insanlara ve başta genel başkana karşı şu anda bunu buradan açıklamak doğru olmaz. Süreci tamamlayacağım, tutum belgesini açıklayacağız. Bir eş zamanlılıkla belki bir basın toplantısıyla, belki kadrolarımızla birlikte… Önce tutum belgemizi kamuoyu ile paylaşacağız. Daha sonra aday olacağımız sırada, önceden benim sözüm var. Önce aileme, sonra genel başkana haber vereceğim. Yani genel başkan televizyondan duymayacak. Ondan sonra da kurultayla ilgili gerekli süreci başlatacağız.

28 Mayıs'ta hiç niyetim yoktu...

- 28 Mayıs'ta hiç niyetim yoktu. Haziran’ın ortasına geldiğimizde partinin hiçbir şey yokmuş gibi davranmasının seçmene büyük bir haksızlık olduğunu gördüm. Partimizin özeleştiri yapmamasını büyük bir haksızlık olarak gördüm. Partimizin bir yenilenme, değişim meselesine geçmemesinin seçmeni kaybettiğini gördüm. Partide de, ülkede de işlerin iyi gitmediğini gördüm. Orada sorumluluk üstlenebilirim dedim. Yaşadığımız süreç beni adaylığa o günden daha fazla yaklaştırdı. Bu işin sonunda bir adaylık olursa da o özgüvenim, inancım, kararlılığım var. Adaylık noktasında kem küm ediyor değilim ama bir süreç var ve tamamlanması gerekiyor.

Kılıçdaroğlu'na hainlik mi ediyor?

- Görüşmemiz gereken herkesle görüşüyoruz. Başta genel başkanımız, partimizin kadrolarını asla incitmemeye, üzmemeye çalışıyoruz. İnsan baba evini yakıp yıkmaz, bazıları benim yaptığım görevleri yapıp partiden gitti.

- Yenmek, yenilmek değil. Biz kurultayda Kemal bey ile yarışabiliriz. Bu hainlik değildir. Bazıları diyor ki “Kemal beye ihanet mi ediyorsun?”. Kemal beyin başarısı için bir şeyleri eksik yapmak ihanettir, ben yapmadım. Kemal beyin başarısı için, en yakını kimse en yakını kadar inandım.

Babam gibi hissettiğim bir insana...

- Kemal bey “Bu kürsüde son kez sesleniyorum, bir yolculuğa çıkıyorum” dedi. Babam gibi hissettiğim bir insana tutamadım kendimi ağladım. “Ağlıyordun, aday olamazsın” diyorlar. Ben üç kez ağladım siyasette. İmamoğlu, İstanbul’u kazandı. 19 gün sandık üstünde yattık. Haber geldi mazbatayı veriyorlar, oradan İBB’ye. Balkona çıktım, bir gürültü başladı. İzmir Marşı çalıyor, İmamoğlu arabadan indi. O anı gördüm hüngür hüngür ağladım. Kemal bey adaylığını açıkladı tutamadım kendimi ağladım. Bir de Soma Davası bitti, büyük haksızlık yaptılar kapının önünde ağladım.

Genel Başkan olursa Erdoğan'ı yenebilir mi?

Özgür Özel, “Genel başkan olursanız Erdoğan’ı yenebilir misiniz?” sorusuna ise şu cevabı verdi: "Yeneriz. Erdoğan ve AK Parti’yi böyle putlaştırmaktan, gereğinden fazla önemsemekten başka bir yere geçmek lazım. AK Parti’nin siyasetinin ve onun sizi ayırdığı kısma razı olmayarak yeneriz."