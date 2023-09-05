BIST 8.160
DOLAR 26,79
EURO 28,76
ALTIN 1.663,47
HABER /  DÜNYA

Çin Seddi'nde kestirme yol kazan iki kişi gözaltına alındı

Çin Seddi'nde kestirme yol kazan iki kişi gözaltına alındı

Çin Seddi'nde yerel seyahat süresini kısaltmak için kazı çalışması yapan 2 kişi tutuklandı. Ming döneminden kalma olduğu belirtilen duvarda kazı çalışması yapanlar Çin Seddi'nde geri dönüşü olmayan hasara neden oldu.

Abone ol

Çin Seddi'nde bir çukur kazmak için kepçe kullanan iki kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Shanxi eyaletindeki polis, Çin imparatorları tarafından inşa edilen yapının kalıntıları olan duvarın bir bölümünden kestirme bir yol kazmak için kullanılan makinelerin açtığı izleri takip etti.

Aktarıldığına göre, şüpheliler sorguları sırasında yerel seyahat süresini kısaltmak amacıyla duvarda kestirme bir yol açmak için bir kepçe kullandıklarını itiraf ettiler.

Toplamda binlerce kilometre uzunluğunda bölümlere ayrılan Çin Seddi'nin inşasına M.Ö. üçüncü yüzyılda başlanmış ve yüzyıllar boyunca devam edilmiştir.

Pekin'in merkezine arabayla yaklaşık altı saatlik mesafede bulunan etkilenen bölümün tarihi, Çin'in 14. yüzyıldan 17. yüzyıla kadar süren Ming hanedanlığına kadar uzanmaktadır.

Şüphelilerin, önemli araştırma değerine sahip nispeten sağlam bir bölüm olarak tanımlanan Ming dönemi duvarında geri dönüşü olmayan hasara neden oldukları bildirildi.

Çin televizyonundaki görüntüler, antik bariyerin kalıntıları olduğu anlaşılan uzun, yükseltilmiş bir zemin bölümünden tozlu bir yolun kesildiği sahneyi gösteriyordu.

CCTV'den yapılan açıklamada, "Şu anda iki şüpheli yasalara uygun olarak gözaltına alınmış olup, olayla ilgili soruşturma devam etmektedir" denildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Özgür Özel adaylığını ilan etti! Kemal Kılıçdaroğlu'na ihanet mi etti?
Özgür Özel adaylığını ilan etti! Kemal Kılıçdaroğlu'na ihanet mi etti?
İBB'nin "Ortadan Başlamak" sergisiyle ilgili soruşturma başlatıldı
İBB'nin "Ortadan Başlamak" sergisiyle ilgili soruşturma başlatıldı
Antalya'da Rus site sakini kaçak alkol satan yönetici tarafından darp edildi! O anlar güvenlik kameralarına yakalandı
Antalya'da Rus site sakini kaçak alkol satan yönetici tarafından darp edildi! O anlar güvenlik kameralarına yakalandı
"Afgan göçmen" iddiası çok konuşulmuştu! AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na yanıt geldi
"Afgan göçmen" iddiası çok konuşulmuştu! AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na yanıt geldi
Kastamonu'da korkunç kaza! 5 metre yükseklikten traktörle düşen kadın sürücü can verdi
Kastamonu'da korkunç kaza! 5 metre yükseklikten traktörle düşen kadın sürücü can verdi
Anket yapıldı! Dikkat çeken sonuçlar: Yüzde 73'ü 'yaşlı' dedi
Anket yapıldı! Dikkat çeken sonuçlar: Yüzde 73'ü 'yaşlı' dedi
Borum'da acı kaza! Kontrolden çıkan otomobil beton direğe çarptı, sürücü can verdi
Borum'da acı kaza! Kontrolden çıkan otomobil beton direğe çarptı, sürücü can verdi
Kirlilik nedeniyle kapatılan Florya Güneş Plajı yanında suya girdiler
Kirlilik nedeniyle kapatılan Florya Güneş Plajı yanında suya girdiler
Karabük'te hesabına yanlışlıkla gönderilen 500 bin lirayı sahibine iade etti
Karabük'te hesabına yanlışlıkla gönderilen 500 bin lirayı sahibine iade etti
Mersin'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi
Mersin'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi
Borsa liginde ağustos ayının şampiyonu belli oldu! Galatasaray, Fenerbahçe...
Borsa liginde ağustos ayının şampiyonu belli oldu! Galatasaray, Fenerbahçe...
Ömer dizisi 2. sezonu başlıyor! Ömer 22. bölümde içkiye başlıyor
Ömer dizisi 2. sezonu başlıyor! Ömer 22. bölümde içkiye başlıyor