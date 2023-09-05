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Genç kadının midesi kuyumcu dükkanı gibi! Doktorlar bile şaşkına döndü

Genç kadının midesi kuyumcu dükkanı gibi! Doktorlar bile şaşkına döndü

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran 26 yaşındaki Runi Khatun isimli kadının midesinden 53 bin sterlin (1 milyon 786 bin TL) değerinde madeni para ve mücevher çıkartıldı. Doktorlar ameliyat sırasında şaşkına döndü.

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Şiddetli karın ağrısı ve 1 hafta boyunca yediği her şeyi istifra etme şikayetiyle hastaneye başvuran 26 yaşındaki Runi Khatun isimli bir kadın doktorları bile şoke etmeyi başardı. Hindistan’da yaşayan kadın hastaneye geldiğinde yapılan testler sonucunda karnında metal olduğu ortaya çıktı.

Hindistan'daki Rampurhat Devlet Tıp Koleji ve Hastanesindeki cerrahlar genç kadını acilen ameliyata aldı. Ameliyat sırasında doktorlar genç kadının midesini açınca şoke oldu.

69 zincir, 80 küpe, 90 madeni para...

26 yaşındaki kadının midesinden 69 zincir, 80 küpe, 90 madeni para, 11 burun halkası, 8 madalyon, 4 anahtar, 1 saat kadranı, 2 gümüş para ve 5 halhal çıkartıldı. Eşyaların büyük bir bölümünün bakır ve pirinçten oluştuğu belirtilirken bazılarının ise altın olduğu ifade edildi.

"Durumu fazlaca kritikti"

Cerrahi bölüm başkanı Dr Siddhartha Biswas hastanın ilk başvurduğu sırada ameliyat için uygun olmadığını belirtirken, “Hastaneye kaldırıldığında çok zayıftı. Durumu fazlaca kritikti. Fiziksel olarak yiyecek bile alamıyordu, bu yüzden ağzına yapay olarak yiyecek enjekte etmek için Toplam Parenteral Beslenme (TPN) uygulamak zorunda kaldık. Ameliyat için hazır değildi. Onu daha erken ameliyat etmiş olsaydık hayatını kaybederdi.” dedi.

Operasyon yaklaşık 1 buçuk saat sürdü ve doktorlar büyük metal parçalar ile mücevherleri çıkartmayı başardı.

Hastanın annesi konuştu: Haberim yoktu

Hastanın annesi, evindeki süs eşyalarının kaybolmaya başladığını fark ettiğini ancak kızının bunları yuttuğundan haberi olmadığını söyledi.

Kızının paraları erkek kardeşinin dükkânından aldığını ama paraların kaybolmasıyla ilgili kendisini sorguladığında ağladığını söyledi. Hastanın bilinmeyen nedenlerle katı nesneleri yuttuğu bildirildi.

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