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'TikTok'u yasaklatmazsam o... çocuğuyum' diyen Serdar Ortaç geri vites yaptı: Benim eşekliğim

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'TikTok'u yasaklatmazsam o... çocuğuyum' diyen Serdar Ortaç geri vites yaptı: Benim eşekliğim

TikTok hesabı kısıtlanan Serdar Ortaç öfkeden deliye döndü. Ünlü şarkıcı "Türkiye'de TikTok'u yasaklatmazsam o... çocuğuyum" diye konuştu. O sözleri söylerken alkollü olduğu iddia edilen Serdar Ortaç'tan açıklama geldi. Öte yandan ünlü popçu, kendisi için "takılarımı satıp kumar oynadı" diyen eski eşi Chloe Loughnan'a yanıt verdi.

'TikTok'u yasaklatmazsam o... çocuğuyum' diyen Serdar Ortaç geri vites yaptı: Benim eşekliğim

Konserlerinden kalan vaktinde sık sık TikTok hesabı üzerinden canlı yayın açan Serdar Ortaç, kendisine kısıtlama getiren TikTok'a küfür etti. Bu durum karşısında şaşkınlıklarını gizlemeyen sosyal medya kullanıcıları, ünlü şarkıcının alkollü olduğunu iddia etti.

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'TikTok'u yasaklatmazsam o... çocuğuyum' diyen Serdar Ortaç geri vites yaptı: Benim eşekliğim

Uzun yıllardır MS hastalığı ile mücadele eden ünlü ismin sözleri tepki çekti. Serdar Ortaç, TikTok'un kısıtlama getirmesine yönelik şu ifadeleri kullandı:

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'TikTok'u yasaklatmazsam o... çocuğuyum' diyen Serdar Ortaç geri vites yaptı: Benim eşekliğim

"Türkiye'de TikTok'u yasaklatmazsam o.ç... Sen koskoca Selçuklu'dan Osmanlı'ya 3500 yıllık Türk milletini dize getireceğini mi zannediyorsun?"

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'TikTok'u yasaklatmazsam o... çocuğuyum' diyen Serdar Ortaç geri vites yaptı: Benim eşekliğim

"Benim eşekliğim"

Bu sözlerin ardından Serdar Ortaç'dan ikinci bir açıklama geldi. Ortaç, “Tiktok’u ben nasıl yasaklatacağım abi. Onu devlet yapar inşallah. O yayında iki şişe viski, 10 tane ilaç içmiştim. Benim eşekliğim.” diye konuştu.

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