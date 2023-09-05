'TikTok'u yasaklatmazsam o... çocuğuyum' diyen Serdar Ortaç geri vites yaptı: Benim eşekliğim
TikTok hesabı kısıtlanan Serdar Ortaç öfkeden deliye döndü. Ünlü şarkıcı "Türkiye'de TikTok'u yasaklatmazsam o... çocuğuyum" diye konuştu. O sözleri söylerken alkollü olduğu iddia edilen Serdar Ortaç'tan açıklama geldi. Öte yandan ünlü popçu, kendisi için "takılarımı satıp kumar oynadı" diyen eski eşi Chloe Loughnan'a yanıt verdi.
Konserlerinden kalan vaktinde sık sık TikTok hesabı üzerinden canlı yayın açan Serdar Ortaç, kendisine kısıtlama getiren TikTok'a küfür etti. Bu durum karşısında şaşkınlıklarını gizlemeyen sosyal medya kullanıcıları, ünlü şarkıcının alkollü olduğunu iddia etti.
Uzun yıllardır MS hastalığı ile mücadele eden ünlü ismin sözleri tepki çekti. Serdar Ortaç, TikTok'un kısıtlama getirmesine yönelik şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye'de TikTok'u yasaklatmazsam o.ç... Sen koskoca Selçuklu'dan Osmanlı'ya 3500 yıllık Türk milletini dize getireceğini mi zannediyorsun?"
"Benim eşekliğim"
Bu sözlerin ardından Serdar Ortaç'dan ikinci bir açıklama geldi. Ortaç, “Tiktok’u ben nasıl yasaklatacağım abi. Onu devlet yapar inşallah. O yayında iki şişe viski, 10 tane ilaç içmiştim. Benim eşekliğim.” diye konuştu.