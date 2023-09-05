'TikTok'u yasaklatmazsam o... çocuğuyum' diyen Serdar Ortaç geri vites yaptı: Benim eşekliğim

"Benim eşekliğim"

Bu sözlerin ardından Serdar Ortaç'dan ikinci bir açıklama geldi. Ortaç, “Tiktok’u ben nasıl yasaklatacağım abi. Onu devlet yapar inşallah. O yayında iki şişe viski, 10 tane ilaç içmiştim. Benim eşekliğim.” diye konuştu.