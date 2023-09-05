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İçişleri Bakanı Yerlikaya açıkladı! DEAŞ terör örgütüne finansal destek sağlayan 5 şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla İstanbul'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli kişinin yakalandığını açıkladı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından DEAŞ terör örgütü ile iltisaklı şahıslara, örgüt adına illegal yayın yapan kitabevlerine, DEAŞ terör örgütüne üye olma suçundan tutuklu ve hükümlü bulunan şahıslara finans sağladığı değerlendirilen 6 şüpheliye yönelik İstanbul'un 5 ayrı ilçesinde operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Operasyonda 5 şüphelinin yakalandığını bildiren Bakan Yerlikaya, yakalanan şahıslara ait çok sayıda dijital materyal ile 73 bin dolara el konulduğunu belirtti. Bakan Yerlikaya, paylaşımında terörü ve terörün finans kaynaklarını kurutacaklarını vurguladı.

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