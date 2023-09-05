CHP'li Mustafa Sarıgül'den 'KDV' çağrısı

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, "Okul ihtiyaçlarındaki KDV düşürülsün." dedi.

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Sarıgül, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, seçimlerin üzerinden 3 ay geçtiğini ancak iktidarın, vaatlerinin birçoğunu yerine getirmediğini savundu.

TBMM'nin tatil yaptığını, bakanların ise seçim çalışmaları yürüttüğünü söyleyen Sarıgül, "Cumhurbaşkanlığı, muhalefeti suçluyor. Halkın yararına ne yapacaktınız, ne yaptınız da Sayın Kılıçdaroğlu karşı çıktı?" diye konuştu.

Sarıgül, yeni eğitim-öğretim yılının açılacağını anımsatarak, "Velilerin okul masraflarını azaltmamız lazım. Okul ihtiyaçlarındaki KDV düşürülsün." ifadesini kullandı.

Ekonomik sorunlar nedeniyle aç kalan öğrencilerin bulunduğunu kaydeden Sarıgül, öğrencilere bir öğün yemek verilmesi gerektiğini dile getirdi.