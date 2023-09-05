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Sırbistan'ın Cumhurbaşkanı Vucic: Boskovic, Vargas’tan daha iyi

Sırbistan'ın Cumhurbaşkanı Vucic: Boskovic, Vargas’tan daha iyi

Türkiye'ye finalde kaybeden Sırbistan'ın Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, yaptığı konuşmada Sırp voleybolcu Tijana Boskovic’e dönerek, “Tijana, onlar ne derse desin, senin o Vargas'tan daha iyi olduğunu hepimiz biliyoruz ve sen de ülkedeki herkesin aynı şeyi düşündüğünü biliyorsun.” dedi.

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Türkiye'ye finalde kaybeden Sırbistan'ın Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Sırbistan’ın Avrupa Şampiyonası finalinde Türkiye’ye mağlup olması sonrasında açıklamalarda bulundu.

Vucic konuşmasında Daniele Santarelli, Melissa Vargas ve Ebrar Karakurt hakkında konuştu.

Vucic, Santarelli’ye şu sözlerle gönderme yaptı: “Sırbistan bayrağını kaldırdığınızda gurur duyduğumuz, o güzel gülümsemeyle mücadele ettiğiniz, Santarelli gibi olmadığınız ve başkasının yenilgisine sevinmediğiniz için, her şey için sonsuz teşekkür ederiz.”

Vucic konuşmasının devamında ise Sırp voleybolcu Tijana Boskovic’e dönerek, “Tijana, onlar ne derse desin, senin o Vargas'tan daha iyi olduğunu hepimiz biliyoruz ve sen de ülkedeki herkesin aynı şeyi düşündüğünü biliyorsun.” dedi.

"Paris'te işler farklı olacak"

Boskovic’e söylediklerinin ardından konuşmasına devam eden Vucic, Sırbistan’ın şampiyonadan gümüş madalya ile dönmesi hakkında Paris Olimpiyat Elemelerine gönderme yaparak şöyle konuştu: “Çok sayıda altın kazandıktan sonra gümüş kazanmak bir yenilgi değildir. Bu yenilgi Ebrar Karakurt ve Melissa Vargas’ın sevinmesi, sevindirilmesiydi. Onlara tebrikler ama Paris’te işler farklı olacak.”

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