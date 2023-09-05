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Muğla'da 36 noktada yangın çıktı! Orman Bölge Müdürlüğü sebebini açıkladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Muğla'da 36 noktada yangın çıktı! Orman Bölge Müdürlüğü sebebini açıkladı

MUĞLA'da, dün yıldırım isabet eden 36 noktada orman yangını çıktığı bildirildi.

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Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Muğla ve ilçelerinde dün etkili olan gök gürültülü sağanak yağışlar nedeniyle yıldırım düşmesi olayları yaşandı. Yıldırım isabet eden 36 bölgede orman yangını çıktı.

Seydikemer, Fethiye, Dalaman, Köyceğiz, Ula, Marmaris, Menteşe, Milas ve Bodrum ilçelerinde çıkan yıldırım kaynaklı orman yangınları, karadan ve havadan yapılan müdahalelerle büyümeden söndürüldü.

Yangınlara karadan ulaşımın olmadığı, sahile yakın bölgelerde ise deniz üzerinden teknelerle ulaşılarak müdahale gerçekleşti.

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