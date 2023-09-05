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Pençe Kilit'ten acı haber geldi! Astsubay EYP patlamasında şehit oldu...

Pençe Kilit'ten acı haber geldi! Astsubay EYP patlamasında şehit oldu...

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde terör örgütünün döşediği EYP'nin infilak etmesi sonucu İstihkam Komando Astsubay Üstçavuş Ünal Sipahi'nin şehit olduğunu, bir askerin de yaralandığını duyurdu.

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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde terör örgütünün döşediği EYP'nin infilak etmesi sonucu bir askerin şehit olduğunu bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütünce önceden döşenen EYP'nin infilak etmesi sonucu İstihkam Komando Astsubay Üstçavuş Ünal Sipahi'nin şehit olduğu, bir askerin de yaralandığı belirtildi.

Yaralanan askerin derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlandığı bildirilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz." ifadesi kullanıldı.

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