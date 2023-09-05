Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte Putin'in Tahıl Koridoru için 2 özel şartı! Akşener'e ittifak cevabı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik Soçi ziyareti sonrasında uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı. Rus lider Putin'in tahıl koridoru için iki özel şart koştuğunu belirten Erdoğan, yerel seçimler ve muhalefetin suçlamalarına da cevap verdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçakta yaptığı açıklamada, Putin ile yaptığı görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldıklarını söyledi.

Rusya’nın Tahıl Koridoru konusunda iki özel isteği olduğunu anlatan Erdoğan, bunlardan birinin Rusların tarım bankasının, Ziraat Bankası’nın SWIFT sistemine bağlanması, diğerinin de tahılları taşımada kullanılan gemilerin sigortalanması olduğunu aktardı.

Satışın devam etmesi için iki şey olmalı

Rusya’nın ambargo nedeniyle SWIFT sisteminden çıkarıldığını anımsatan Erdoğan, “Satışın devamı için iki şeyin hayata geçmesi lazım. Birincisi satış sonucu parayı alması gerekiyor, ikincisi de taşımada kullanılan gemilerin sigortalanması gerekiyor. Gemilerin Avrupa veya başka limanlara mal taşıyabilmesi için sigorta edilmesi şart. Yaptırımlardan dolayı İngiliz merkezli sigorta şirketi, gemilerin sigortasını yapmıyor.” dedi.

Birleşmiş Milletler ne önerdi?

Erdoğan, 28 Ağustos’ta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in gönderdiği mektupla, SWIFT işlemlerinden kaynaklanacak bir aracılık mekanizması teklif ettiğini, sigorta konusunda da çalışmaları olduğunu söylediğini aktardı.

Putin 6 ülkeye tahıl göndermeyi düşünüyor

Putin’in “Avrupa zaten bana düşman. Avrupa verdiği sözleri yerine getirmeden bende bu konu da adım atmayacağım.” dediğini söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti: “Ama şimdilik 1 milyon ton tahılı 6 ülkeye göndermeyi düşündüğünü söyledi. ‘Katar ile beraber bunu bir görüşelim’ dedi.”

Esed, tribünden seyrdiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarında Suriye ile normalleşme sürecine de değindi. “Esed bizim normalleşme ile ilgili Türkiye-Rusya-İran-Suriye formatında atılan adımları maalesef uzaktan, tribünden seyrediyor.” diyen Erdoğan, Suriye yönetiminden olumlu bir tavır göremediklerini anlattı. Erdoğan, “Terörle mücadele, siyasi süreç, sığınmacıların güvenli, gönüllü ve onurlu dönüşleri kapsamlı şekilde dörtlü dışişleri bakanları toplantısında ele alınıyor. Bu başlıklarda ilerleme kaydedilirse Suriye rejimiyle de ilişkilerin normalleşmesi mümkündür.” diye konuştu.

Kerkük için uyardı

Erdoğan, Kerkük’te yaşanan son gelişmelerin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve istihbarat birimleri tarafından yakından takip edildiğini söyledi. “Barzani ailesiyle görüşmeler yapıldı, Sudani ile görüşmeler yapıldı. Dün de Dışişleri Bakanım Hakan Fidan’ın İran’da yaptığı açıklamalar neticesinde bugün itibariyle hava sakin gözüküyor.” diyen Erdoğan, Ankara’nın konuyu yakından takip ettiğini söyledi. Erdoğan, “Bölgenin barış ve huzuru için Kerkük’ün yapısını bozacak faaliyetlerden uzak durulmalı” uyarısında da bulundu.

‘Koçbaşlarını belirleyip’ yola öyle devam...

MHP ile 81 ilde seçim işbirliği olup olmayacağı sorusu üzerine “81 şehri masaya yatırıp, nerede, nasıl, kimle kazanırız” diye konuşacaklarını söyleyen Erdoğan, "Görevlendirdiğimiz arkadaşlarımız bunları beraberce görüşecekler, nihai kararları da biz vereceğiz ve o şekilde yola devam edeceğiz. Cumhur İttifakı'nda bizim bir sıkıntımız yok. Kimsenin şüphesi olmasın Cumhur İttifakı olarak bizler milletin çizdiği istikamette ilerlemeye devam ediyoruz ve devam edeceğiz. Devlet Bey ile son görüşmemizde de bu işleri en güzel şekilde ele aldık. Devlet Bey'in de hitabıyla ‘koçbaşlarını belirleyip’ yola öyle devam edelim. Cumhur İttifakını en iyi temsil edecek, ilkelerimizi yerelde yaşatacak adaylarla milletimizin karşısına çıkacağız" dedi.

Akşener'in ittifak sözlerine cevap

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yerel seçimlere ittifak halinde değil tek başlarına gireceklerini söyleyip diğer partileri de kendi başlarına seçime girmeye davet etmesiyle ilgili de Erdoğan şunları söyledi:

- Bizim Cumhur İttifakı olarak oturmuş bir yapımız var. Bu oturmuş yapıyla biz yolumuza devam ediyoruz. Hedefimiz Türkiye genelinde 81 vilayetin 81'inde de en ideal adaylarımızı inşallah bulup, bunlarla beraber yola devam etmek.

- Yerel seçimlere dair Cumhur İttifakı olarak istişarelerle yol alıyoruz. Anladığım kadarıyla onların bir istişare zemini bile yok. Biri işbirliğinden diğeri ayrılıktan söz ediyor. Hanımefendinin bu yaklaşımı pazarlıkta el yükseltme gayretinden başka bir şey değil.

- Geride bıraktığımız seçimde masaya bir oturan bir kalkan siyaset anlayışından ne kadar tutarsız siyaset yaptıklarını gördük. Seçim yaklaştıkça aynı manzaraları göreceğimizden milletimizin şüphesi olmamalı. Kimlere ne sözler verildi, kiminle hangi pazarlıklar yapıldı bunların bir kısmı ortaya saçıldı, bir kısmı da ilerleyen günlerde ortaya dökülecektir. Yerel seçimde de kimlere neler verileceğini, hangi kavgaların çıkacağını yenilgilerinin sonunda öğreniriz.