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Başkentte saniyelik hırsızlık! Anahtarı üzerinde aracı saniyeler içinde çalıp kayıplara karıştı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Başkentte saniyelik hırsızlık! Anahtarı üzerinde aracı saniyeler içinde çalıp kayıplara karıştı

Ankara Keçiören'de bir restoran sahibinin anahtarını üzerinde bıraktığı aracını çalan hırsız saniyeler içinde kayıplara karıştı. Restoran sahibi isyan etti.

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Olay, Keçiören ilçesi Osmangazi Mahallesi’nde meydana geldi. Lokanta işletmecisi Ali Taşdelen (40), sipariş için kullandığı otomobilin anahtarını üzerinde bırakarak dükkanına girdi.

O esnada Taşdelen’i takip eden ve aracının yanından ayrıldığını gören bir kişi, etrafı kontrol ettikten sonra otomobile binip kayıplara karıştı. Durumun farkına varan Ali Taşdelen, polise şikayette bulundu. Hırsızı yakalamak için polis çalışma başlatırken, çalınan otomobilin değerinin 110 bin lira olduğu öğrenildi.

“O bizim ekmek teknemizdi”

Lokanta çalışanı Birsel Akyol, “Ustamız siparişten geldikten sonra arabanın anahtarını üzerinde bırakmış. Arabayı çalan kişi önce etrafı kontrol etti, ardından da binip götürdü. Çalan kişiyi tanımıyoruz. O bizim sipariş arabamızdı, ekmek teknemizdi. Ustamız o arabayla sürekli siparişe çıkıyordu."

"O gün de ustamızı takip etmişler. Anahtarı üzerinde görünce alıp gitmişler. Polis ekiplerine şikayette bulunduk. Elimiz kolumuz bağlı bir haber bekliyoruz. İşlerimiz aksadı. Şu anda paket servisine çıkamıyoruz. Çok üzgünüz. İnsanlık namına aracımızı getirsinler. Gerekirse ödül bile veririz” ifadelerini kullandı.

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