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Mersin'de trafiğin ortasında drift yapan şahıslara verilen ceza dudak uçuklattı!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Mersin'de trafiğin ortasında drift yapan şahıslara verilen ceza dudak uçuklattı!

Mersin'de iki farklı ilçede trafiğe açık alanda drift yapan araçlara verilen ceza dudak uçuklattı.

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Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Toroslar ve Yenişehir ilçesinde trafiğe açık alanda drift yaptıkları iddia edilen şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Toroslar ilçesi Yalınayak Mahallesi'ndeki kavşakta 01 SZ 867 plakalı otomobiliyle drift yapan sürücünün A.İ. olduğunu belirleyen ekipler, şahsa 20 bin 324 lira ceza uygularken, ehliyetine 2 ay süreyle el koydu.

Yenişehir ilçesi 18. Cadde'deki kavşakta 33 AGA 331 plakalı otomobiliyle drift yapan T.D. hakkında da trafik güvenliğini tehlikeye attığı gerekçesiyle işlem yapan ekipler, sürücüye 40 bin 768 lira para cezası keserek, sürücü belgesine el koydu. Ayrıca iki sürücünün de otomobili trafikten men edildi.

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