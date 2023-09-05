BIST 8.160
DOLAR 26,79
EURO 28,76
ALTIN 1.663,47
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM

Boğaziçi Üniversitesi yurtlarında 3 katlı ranza dönemi! Türkiye'nin en başarılı çocukları bunlar...

Boğaziçi Üniversitesi yurtlarında 3 katlı ranza dönemi! Türkiye'nin en başarılı çocukları bunlar...

TÜRKİYE'nin en başarılı çocuklarının yerleştiği üniversitelerin başında gelen Boğaziçi Üniversitesi'nden gelen son görüntü isyan ettirdi. Boğaziçi yurtlarında öğrenci yatakhanelerinde iki katlı olan ranzalar 3 katlı ranzalara çevrildi.

Abone ol

Üniversitelerin açılmasına sayılı günler kala üniversiteyi kazanan öğrencilerin en büyük sorunu barınma olarak öne çıktı. Ailelerenini yaşadığı şehir dışında üniversite kazanan öğrenciler, konut kiralarındaki fahiş artış başta olmak üzere başlıca nedenlerden dolayı kalacak yer bulamıyor.

Öğrenci yurtları sayısının az olması, özel yurtların ise aşırı pahalı olması, birçok öğrenciyi üniversite eğitiminden mahrum bırakıyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarının sayısı özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde yetersiz kalıyor. Dönem dönem öğrenciler “barınamıyoruz” diyerek eylemler düzenliyor.

KYK ise dikkat çeken bir “çözüm” buldu. Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci Temsilciliği Kurulu, sosyal medya hesabından, KYK yurdundan 3 katlı ranzaların fotoğrafını paylaştı. Kurul’un yaptığı paylaşıma göre bir odada 15 öğrenci kalacak.

Öğrenci Kurulu paylaşımında, “15 kişilik odamızın 3'lü ranzaları, yurtta kalmaya layık görülen tüm öğrencilere hayırlı olsun!” ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Samsun'da motosiklet ve otomobil kafa kafaya çarpıştı!
Samsun'da motosiklet ve otomobil kafa kafaya çarpıştı!
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "enflasyon" mesajı: Derhal telafi zammı yapılmalı!
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "enflasyon" mesajı: Derhal telafi zammı yapılmalı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte Putin'in Tahıl Koridoru için 2 özel şartı! Akşener'e ittifak cevabı
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte Putin'in Tahıl Koridoru için 2 özel şartı! Akşener'e ittifak cevabı
Sırbistan'ın Cumhurbaşkanı Vucic: Boskovic, Vargas’tan daha iyi
Sırbistan'ın Cumhurbaşkanı Vucic: Boskovic, Vargas’tan daha iyi
Muğla'da 36 noktada yangın çıktı! Orman Bölge Müdürlüğü sebebini açıkladı
Muğla'da 36 noktada yangın çıktı! Orman Bölge Müdürlüğü sebebini açıkladı
Pençe Kilit'ten acı haber geldi! Astsubay EYP patlamasında şehit oldu...
Pençe Kilit'ten acı haber geldi! Astsubay EYP patlamasında şehit oldu...
Ataşehir'de büyük yangın! 2 katlı binada başlayan yangın 3 binaya daha sıçradı
Ataşehir'de büyük yangın! 2 katlı binada başlayan yangın 3 binaya daha sıçradı
CHP'li Mustafa Sarıgül'den 'KDV' çağrısı
CHP'li Mustafa Sarıgül'den 'KDV' çağrısı
Bakan Hakan Fidan Yunan mevkidaşı Yerapetritis ile görüştü
Bakan Hakan Fidan Yunan mevkidaşı Yerapetritis ile görüştü
İçişleri Bakanı Yerlikaya açıkladı! DEAŞ terör örgütüne finansal destek sağlayan 5 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Yerlikaya açıkladı! DEAŞ terör örgütüne finansal destek sağlayan 5 şüpheli yakalandı
Genç kadının midesi kuyumcu dükkanı gibi! Doktorlar bile şaşkına döndü
Genç kadının midesi kuyumcu dükkanı gibi! Doktorlar bile şaşkına döndü
Çatalca'da zincirleme kaza! Araçların birbirine girdiği kazada 3 çocuk hayatını kaybetti
Çatalca'da zincirleme kaza! Araçların birbirine girdiği kazada 3 çocuk hayatını kaybetti