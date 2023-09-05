Boğaziçi Üniversitesi yurtlarında 3 katlı ranza dönemi! Türkiye'nin en başarılı çocukları bunlar...

TÜRKİYE'nin en başarılı çocuklarının yerleştiği üniversitelerin başında gelen Boğaziçi Üniversitesi'nden gelen son görüntü isyan ettirdi. Boğaziçi yurtlarında öğrenci yatakhanelerinde iki katlı olan ranzalar 3 katlı ranzalara çevrildi.

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Üniversitelerin açılmasına sayılı günler kala üniversiteyi kazanan öğrencilerin en büyük sorunu barınma olarak öne çıktı. Ailelerenini yaşadığı şehir dışında üniversite kazanan öğrenciler, konut kiralarındaki fahiş artış başta olmak üzere başlıca nedenlerden dolayı kalacak yer bulamıyor.

Öğrenci yurtları sayısının az olması, özel yurtların ise aşırı pahalı olması, birçok öğrenciyi üniversite eğitiminden mahrum bırakıyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarının sayısı özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde yetersiz kalıyor. Dönem dönem öğrenciler “barınamıyoruz” diyerek eylemler düzenliyor.

KYK ise dikkat çeken bir “çözüm” buldu. Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci Temsilciliği Kurulu, sosyal medya hesabından, KYK yurdundan 3 katlı ranzaların fotoğrafını paylaştı. Kurul’un yaptığı paylaşıma göre bir odada 15 öğrenci kalacak.

Öğrenci Kurulu paylaşımında, “15 kişilik odamızın 3'lü ranzaları, yurtta kalmaya layık görülen tüm öğrencilere hayırlı olsun!” ifadelerini kullandı.