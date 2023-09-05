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Sokakta başlayan tartışma çok feci bitti! Polisi kendisi aradı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Sokakta başlayan tartışma çok feci bitti! Polisi kendisi aradı

 KONYA'nın Karapınar ilçesinde tartıştığı arkadaşını bıçakla öldüren kişi gözaltına alındı.

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Alınan bilgiye göre, Ertuğrul Işık, Yunus Emre Mahallesi'nde karşılaştığı arkadaşı Ercan B. ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olayda Ercan B, Işık'ı bıçakla yaraladı. Daha sonra polisi arayarak arkadaşını bıçakladığını söyleyen Ercan B, gelen ekibe teslim oldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ertuğrul Işık'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Gözaltına alınan Ercan B'nin polisteki işlemleri devam ediyor.

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