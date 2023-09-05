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Sakarya'da polis ekiplerinden uyuşturucu operasyonu! Tırda onlarca paket uyuşturucu ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Sakarya'da polis ekiplerinden uyuşturucu operasyonu! Tırda onlarca paket uyuşturucu ele geçirildi

Sakarya'da TEM otoyolunda polis ekiplerinin şüpheli bularak durdurduğu tırda onlarca paket ele geçirdiği operasyonun görüntüleri de polis kamerasına yansıdı.

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Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede son 22 gün içerisinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 184 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ikametleri, araçları ve üzerlerinde yapılan aramalarda; 25 kilo 839 gram esrar maddesi, 4 kilo 127 gram sentetik cannabionid maddesi, 3 kilo 291 gram metamfetamin maddesi,1 kilo 157 gram skunk maddesi, 866 adet sentetik ecza ilacı, 447 gram kokain maddesi, 69 kök Hint kenevir bitkisi, 5 adet hassas terazi, 6 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız tüfek ve bu silahlara ait 76 adet fişek ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 24 bin 170 TL ele geçirildi. Öte yandan, operasyonların bazıları ise polis kamerasına saniye saniye yansıdı.

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