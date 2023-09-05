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AFAD 2 il için "turuncu", 2 il için "sarı" kodlu yağış uyarısı yaptı

AFAD 2 il için "turuncu", 2 il için "sarı" kodlu yağış uyarısı yaptı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre, Kırklareli ve Muğla için "turuncu", Edirne ve Tekirdağ için "sarı" kodlu yağış uyarısında bulundu.

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AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, bugün Kırklareli, Muğla, Edirne ve Tekirdağ'da yağış bekleniyor.

AFAD tarafından "turuncu" kodlu yağış uyarısı verilen Kırklareli ve Muğla'daki vatandaşların cep telefonlarına kısa mesajla bilgilendirme yapıldı.

AFAD Başkanı Okay Memiş, bölgedeki çalışmaları koordine etmek üzere Kırklareli'ne intikal etti.

Kırklareli, Ankara, Bursa, İstanbul, Sakarya ve Tekirdağ'daki AFAD ekiplerinin yanı sıra Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvelik Komutanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, 112 Acil ve özel idareden 152 personel çalışmalara katıldı.

Ekipler, 1 uçak, 2 helikopter ve 43 araçla görev yapacak.

Ani sel, su baskını, yıldırım, fırtına, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

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