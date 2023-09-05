BIST 8.160
DOLAR 26,79
EURO 28,76
ALTIN 1.663,47
HABER /  SPOR

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Sözleşmesi dondurulacak ya da takımdan ayrılacak

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Sözleşmesi dondurulacak ya da takımdan ayrılacak

Sakatlığı sebebiyle Fenerbahçe'de forma giyemeyen Luan Peres'in sözleşmesi donduruluyor. Yabancı sınırını açıp kadroyu rahatlatmak isteyen sarı-lacivertliler tecrübeli oyuncunun menajeriyle temasa geçti.

Abone ol

Sakatlığı sebebiyle bir süredir sahalardan uzak kalan Luan Peres'in Fenerbahçe kariyeri sona eriyor. Doktorların ameliyat önermesinin ardından takımdaki yeri iyiden iyiye sıkıntıya giren Peres için sözleşmesini dondurma ihtimali masaya geldi.

Luan Peres'in ameliyat olması durumunda iyileşmesinin 2-3 ayı bulacağı öğrenildi. Fenerbahçe'nin ise bu durumda tecrübeli oyuncunun sözleşmesini dondurarak kadroyu rahatlatacağı ifade edildi.

Rus ekibi Spartak Moskova ise Luan Peres'ten gelecek haberi bekliyor. Oyuncunun ameliyat olmaması durumunda sarı-lacivertlilere teklif yapacak Moskova, Peres'i kadrosuna katacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Sokakta başlayan tartışma çok feci bitti! Polisi kendisi aradı
Sokakta başlayan tartışma çok feci bitti! Polisi kendisi aradı
Sakarya'da polis ekiplerinden uyuşturucu operasyonu! Tırda onlarca paket uyuşturucu ele geçirildi
Sakarya'da polis ekiplerinden uyuşturucu operasyonu! Tırda onlarca paket uyuşturucu ele geçirildi
Başkentte saniyelik hırsızlık! Anahtarı üzerinde aracı saniyeler içinde çalıp kayıplara karıştı
Başkentte saniyelik hırsızlık! Anahtarı üzerinde aracı saniyeler içinde çalıp kayıplara karıştı
Mersin'de trafiğin ortasında drift yapan şahıslara verilen ceza dudak uçuklattı!
Mersin'de trafiğin ortasında drift yapan şahıslara verilen ceza dudak uçuklattı!
Boğaziçi Üniversitesi yurtlarında 3 katlı ranza dönemi! Türkiye'nin en başarılı çocukları bunlar...
Boğaziçi Üniversitesi yurtlarında 3 katlı ranza dönemi! Türkiye'nin en başarılı çocukları bunlar...
Samsun'da motosiklet ve otomobil kafa kafaya çarpıştı!
Samsun'da motosiklet ve otomobil kafa kafaya çarpıştı!
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "enflasyon" mesajı: Derhal telafi zammı yapılmalı!
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "enflasyon" mesajı: Derhal telafi zammı yapılmalı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte Putin'in Tahıl Koridoru için 2 özel şartı! Akşener'e ittifak cevabı
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte Putin'in Tahıl Koridoru için 2 özel şartı! Akşener'e ittifak cevabı
Sırbistan'ın Cumhurbaşkanı Vucic: Boskovic, Vargas’tan daha iyi
Sırbistan'ın Cumhurbaşkanı Vucic: Boskovic, Vargas’tan daha iyi
Muğla'da 36 noktada yangın çıktı! Orman Bölge Müdürlüğü sebebini açıkladı
Muğla'da 36 noktada yangın çıktı! Orman Bölge Müdürlüğü sebebini açıkladı
Pençe Kilit'ten acı haber geldi! Astsubay EYP patlamasında şehit oldu...
Pençe Kilit'ten acı haber geldi! Astsubay EYP patlamasında şehit oldu...
Ataşehir'de büyük yangın! 2 katlı binada başlayan yangın 3 binaya daha sıçradı
Ataşehir'de büyük yangın! 2 katlı binada başlayan yangın 3 binaya daha sıçradı