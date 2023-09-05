Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Sözleşmesi dondurulacak ya da takımdan ayrılacak

Sakatlığı sebebiyle Fenerbahçe'de forma giyemeyen Luan Peres'in sözleşmesi donduruluyor. Yabancı sınırını açıp kadroyu rahatlatmak isteyen sarı-lacivertliler tecrübeli oyuncunun menajeriyle temasa geçti.Abone ol
Sakatlığı sebebiyle bir süredir sahalardan uzak kalan Luan Peres'in Fenerbahçe kariyeri sona eriyor. Doktorların ameliyat önermesinin ardından takımdaki yeri iyiden iyiye sıkıntıya giren Peres için sözleşmesini dondurma ihtimali masaya geldi.
Luan Peres'in ameliyat olması durumunda iyileşmesinin 2-3 ayı bulacağı öğrenildi. Fenerbahçe'nin ise bu durumda tecrübeli oyuncunun sözleşmesini dondurarak kadroyu rahatlatacağı ifade edildi.
Rus ekibi Spartak Moskova ise Luan Peres'ten gelecek haberi bekliyor. Oyuncunun ameliyat olmaması durumunda sarı-lacivertlilere teklif yapacak Moskova, Peres'i kadrosuna katacak.