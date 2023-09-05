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Türkiye ile Japonya'dan enerjide ortak bildiri

Türkiye ile Japonya'dan enerjide ortak bildiri

Türkiye ile Japonya arasında enerji alanındaki bir anlaşma imzalandı. Enerji alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi sebebiyle düzenlenmesi planlanan "Türkiye-Japonya Enerji Forumu"nun başlatılması ile ilgili "Ortak Bildiri" imzalandı.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Nishimura Yasutoshi, iki ülke arasında enerji alanında muhtemel işbirliklerini değerlendirmek üzere İstanbul'da bir araya geldi.

Heyetler arası görüşmenin ardından bakanlar tarafından enerji alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenmesi planlanan "Türkiye-Japonya Enerji Forumu"nun başlatılmasına ilişkin "Ortak Bildiri" imzalandı.

İmza töreninde konuşan Bakan Bayraktar, Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Nishimura Yasutoshi ile kapsamlı değerlendirmelerde bulunduklarını belirterek, "Türkiye ile Japonya'nın 2024 yılında diplomatik ilişkilerinin 100. yıl dönümü. 2024 yılı bu açıdan bizim için çok önemli. Dolayısıyla 'Türkiye-Japonya Enerji Forumu'nun bu anlamda iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine hizmet edeceğini düşünüyoruz." dedi.

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Nishimura Yasutoshi de bugün "Türkiye-Japonya Enerji Forumu"nun gerçekleştirilmesi noktasında önemli ve büyük bir adım attıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Gelecek yıl 100. yıl dönümümüz vesilesiyle Tokyo'da söz konusu forumu düzenlemeyi planlıyoruz. Mutabık kaldığımız enerji forumunu bir başlangıç yaparak, kritik madenler alanında da ikili ilişkilerimizin ilerletilmesini umuyorum. Önümüzdeki dönemde enerji başta olmak üzere çeşitli alanlarda işbirliğimizin devam etmesini temenni ediyorum."

Türkiye ile Japonya arasında "Yenilenebilir Enerji, Enerji Verimliliği, Doğal Gaz ve Yeni Yakıtlar/Teknolojiler" ana başlıkları altında işbirliğini geliştirilmesi planlanıyor.

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