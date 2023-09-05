Şanlıurfa'da narkotik polislerinden uyuşturucu operasyonu! 20 kilo 830 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Galatasaray'dan Beyaz TV'ye yasak geldi! "Zaha ve Kerem kavga etti" iddiasıyla ilgili flaş açıklama

Mardin'de polis ekiplerinden uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi: 3 kişi tutuklandı

Türkiye ile Japonya'dan enerjide ortak bildiri

AFAD 2 il için "turuncu", 2 il için "sarı" kodlu yağış uyarısı yaptı

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Sözleşmesi dondurulacak ya da takımdan ayrılacak

Sokakta başlayan tartışma çok feci bitti! Polisi kendisi aradı

Sakarya'da polis ekiplerinden uyuşturucu operasyonu! Tırda onlarca paket uyuşturucu ele geçirildi

Başkentte saniyelik hırsızlık! Anahtarı üzerinde aracı saniyeler içinde çalıp kayıplara karıştı

Mersin'de trafiğin ortasında drift yapan şahıslara verilen ceza dudak uçuklattı!

Boğaziçi Üniversitesi yurtlarında 3 katlı ranza dönemi! Türkiye'nin en başarılı çocukları bunlar...

Samsun'da motosiklet ve otomobil kafa kafaya çarpıştı!

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "enflasyon" mesajı: Derhal telafi zammı yapılmalı!