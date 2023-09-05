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Şanlıurfa'da narkotik polislerinden uyuşturucu operasyonu! 20 kilo 830 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Şanlıurfa'da narkotik polislerinden uyuşturucu operasyonu! 20 kilo 830 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Şanlıurfa'da narkotik polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 20 kilo 830 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 5 şüpheli tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda ekipler, kentte bazı adreslere düzenlendiği operasyonlarda 20 kilo 830 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheliler, cezaevine gönderildi.

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