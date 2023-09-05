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Galatasaray'dan Beyaz TV'ye yasak geldi! "Zaha ve Kerem kavga etti" iddiasıyla ilgili flaş açıklama

Galatasaray'dan Beyaz TV'ye yasak geldi! "Zaha ve Kerem kavga etti" iddiasıyla ilgili flaş açıklama

Galatasaray Kulübü; Kerem Aktürkoğlu ile Wilfired Zaha'nın kavga ettiği iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Sarı-kırmızılı kulüp, iddiaları sert bir dille yalanladı. Ayrıca kulübün gerçekleştireceği tüm organizasyonlara Beyaz TV kanalının girişleri yasaklandı.

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Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol programında ünlü yorumcu Ahmet Çakar, Galatasaraylı futbolcular Zaha ile Kerem'in kavga ettiğini öne sürmüştü. Galatasaray yaptığı açıklamada iddiaları yalanlarken kanala da ambargo uygulayacağını duyurdu.

Galatasaray yaptığı açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü'ne mesnetsizce saldırmayı alışkanlık haline getiren medya şovmeni Ahmet Çakar'ın Beyaz TV'deki 4 Eylül 2023 tarihli "Derin Futbol" programında başta kaptanımız olmak üzere sporcularımızı hedef alan sözleri üzerine bu açıklamayı yapma zorunluluğu doğmuştur. Bahsi geçen şahıs, ilgili program yöneticisi ve Kanal yönetimiyle ilgili hukuki süreç başlatılmış, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu nezdinde gerekli şikayetler yapılmıştır.

Kanala ambargo uygulanacak

Beyaz TV kanalının Galatasaray Spor Kulübü'nün gerçekleştireceği tüm organizasyonlara girişleri yasaklanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.

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