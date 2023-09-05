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Ekran yıldızıydı televizyon sahibi oldu! Ersan Şen TV kanalı satın aldı nasıl bir televizyon yapacak?

Ekran yıldızıydı televizyon sahibi oldu! Ersan Şen TV kanalı satın aldı nasıl bir televizyon yapacak?

Ekranların vazgeçilmez tartışmacılarından Prof. Dr. Ersan Şen televizyon patronu oldu. Ersan Şen, 2024 yılında yayın hayatına başlayacak olan EKOL TV'yi anlattı.

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Ekranların fenomen tartışmacılarından biri olan hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen, medya dünyasına televizyon kanalı sahibi olarak giriyor. Ersan Şen'in sahibi olduğu Ekol TV kanal yönetimi, önümüzdeki günlerde medya organlarından yetkin isimlere transfer teklifi yapması bekleniyor. 2024 Ocak ayında yayına girecek olan Ekol TV, şu an uydu kayıtlarında bulunuyor. 

Türk Televizyon yayıncılığında eksiklik olduğunu dile getiren Ersan Şen, "Altyapımız hazırlandı. Duruşumuz olacak. Duruşumuz net olarak devlet millet tarafında bir haber kanalı olmak. O alanda bir ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Diğer konularda tamamen objektif. Bir sıkıntı olmazsa Ocak ayından itibaren yayına geçeceğiz." dedi.

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