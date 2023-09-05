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Ekrem İmamoğlu'ndan 'sergi soruşturması' ile ilgili ilk açıklama!

Ekrem İmamoğlu'ndan 'sergi soruşturması' ile ilgili ilk açıklama!

Ekrem İmamoğlu, Feshane'deki resim sergisi hakkında başlatılan soruşturmaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Utanç verici. Demokrasi adına bir kepazelik. Öyle bir ortam yaratılıyor ki kimse ülkeye gelmesin" diye konuştu.

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İstanbul Büyükşehir Beldiye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Cumhuriyet'te yer alan habere göre Artİstanbul Feshane'deki "Ortadan Başlamak" adlı sergi ile ilgili soruşturmaya ilişkin İmamoğlu,  "Her gün çok şaşırmaya devam ediyoruz. Bir yanıyla şaşırtan, bir yanıyla da şaşırtmayan bir sürecin devamı bu. Öyle devasa bir suçlama ki 'halkı kin ve nefrete yönlendiren çalışmalar' diye niteleyen bir savcılığın ifade çağrısı" dedi ve şöyle devam etti:

"Şu atılan adımlara bakıyorum, Feshane'de açılan bir sergi üzerinden adalet adına bir savcının yazdığı çağrıya bakıyorum, utanç verici.

Siz bütün dünyaya diyorsunuz ki; 'Arkadaş bizde demokrasi yok, hele sanata da bir saygı yok' vs. Böyle bir ortamı yaratıyorsun ki; kimse bu ülkeye gelmesin. Hükümetin içindeki aklı başında insanları göreve davet ediyorum. Ülkemize, milletimize bu denli kalıcı hasar vermeye hazır, tetikte bekleyen insanlara tedbir alsınlar.

Seçime gittikçe, zaman azaldıkça bu işler artıyor. Demokrasi adına bir kepazelik."

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