Yol çalışmasında feci kaza! Samsun'da trafiğin tek şeritten verildiği viyadükte kaza: 5 yaralı

Samsun Havza'da yol bakım çalışması nedeni ile tek şeritte akan trafikte otomobil ve hafif ticari araç çarpıştı. Meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

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Kaza, Havza’da yol bakım çalışmaları nedeniyle ulaşımın tek şeritten sağlandığı Ankara-Samsun karayolu Boğaziçi Viyadüğü'nde saat 11.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinden Samsun istikametine gitmekte olan Alper Korkmaz (23) idaresindeki 19 ACJ 190 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Hasan Özkılıç’ın (42) kullandığı 55 E 2321 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada savrulan araçlar viyadük korkuluklarına çarparak durdu. Kazada sürücüler Alper Korkmaz ve Hasan Özkılıç ile araçlarda bulunan Orhun Müdderisoğlu (23), Hüseyin Gülaçtı (35) ve Salim İleri (39) yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yol uzun süre trafiğe kapanırken, ulaşım Ankara-Samsun karayolu servis yolundan sağlandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.