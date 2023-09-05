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AB'den, Türkiye'ye işbirliği için üst düzey ziyaret

AB'den, Türkiye'ye işbirliği için üst düzey ziyaret

AB Komisyonu'nun komşuluk ve genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi, Türkiye'ye işbirliği görüşmeleri için ziyaret gerçekleştirecek. Ankara'da gerçekleşecek ziyarette Türkiye-AB ilişkileri ve işbirliği konuları ele alınacak. Komisyon üyesi sığınmacılar için sözleşme imzalanacağını açıkladı.

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun komşuluk ve genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi, Türkiye'ye işbirliği görüşmeleri için ziyaret gerçekleştirecek. Ankara'da gerçekleşecek ziyarette Dışişleri, Ticaret, Aile ve Sosyal Hizmetler, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Sanayi ve Teknoloji Bakanları ile bir araya gelecek.

Haziran ayında AB Zirvesinde liderlerin AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'e Türkiye ile ilişkilerin durumu hakkında rapor hazırlama talimatı verdiği ve AB Komisyonunun ekim ayında genişleme raporunu yayımlayacağı açıklandı. Ayrıca, Türkiye'nin 7.5 milyar euro bütçeli Dijital Avrupa Programına katılımı hakkında anlaşma imzalandı.

AB Komisyonunun Türkiye'de şubat ayında meydana gelen depremlerin yol açtığı zarar için 400 milyon euro mali destek önerdiği ifade edilen açıklamada, "Ziyaret sırasında Varhelyi, AB'nin ülkedeki sığınmacıları desteklemeye devam için taahhüt ettiği 3 milyar euroluk fonun parçası olarak, en zor durumdaki sığınmacılara yönelik sosyal güvenlik ağı için AB fonu sağlanması konusunda 781 milyon euroluk sözleşme imzalayacak" şeklinde konuştu.

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