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Komşusunu bıçakladı! HKP Genel Başkanı hakkında karar

Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanı Nurullah Efe Ankut, komşusunu bıçakla yaralamaktan gözaltına alındı. Tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen Ankut, ev hapsi tedbiriyle, oğlu H.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İstanbul Üsküdar'da iddiaya göre metruk binanın bahçesinden budanmış olan ağaçları, sahibinden izin alarak R.A. ve eşi H.A. ve toplamaya geldi. Ankut ve oğlu H.E. ise yaş ağaçların kesildiğini iddia ederek budanmış ağaçları toplayan çift ile tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavga sonucu yaralanan Ankut ve oğlu götürüldüğü hastanenin ardından emniyette ifade vererek adliyeye sevk edildi. Savcılık tutuklama talebiyle Ankut ve oğlu H.E'yi sulh ceza hâkimliğine sevk etti.

Mahkemeye sevk edilen baba oğuldan baba Nurullah Ankut ev hapsi tedbiriyle, oğlu H.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İki bıçak darbesiyle yaralanan R.A.’nın ise tedavisi, kaldırıldığı Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde devam ediyor.

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