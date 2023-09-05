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A Milli Takım'ın kadrosunda 'sakatlık' gerekçesiyle değişiklik

A Milli Takım'ın kadrosunda 'sakatlık' gerekçesiyle değişiklik

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 8 Eylül Cuma günü Ermenistan'ı ağırlayacak A Milli Takım'ın aday kadrosunda değişikliğe gidildi.

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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçeli futbolcu Umut Nayir, arka adalesindeki sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarıldı. 

Umut'un yerine Galatasaraylı Halil Dervişoğlu kadroya dahil edildi. Halil Dervişoğlu'nun bu akşam ay-yıldızlı ekibin Riva'daki kampına katılacağı belirtildi.

Milli maç saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye- Ermenistan maçı Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanacak. 8 Eylül Cuma Günü saat 21:45'te başlayacak karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak. 

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