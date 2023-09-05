Bursa'da hızlı tren inşaatında çalışan işçi kayıp olarak aranıyordu, akıbeti kötü çıktı
BURSA''nın Yenişehir ilçesinde yüksek hızlı tren inşaatında çalışan elektrik teknisyeni Abdullah Aydın 3 gün önce kaybolmuştu. Günlerdir yürütülen arama çalışmalarının ardından bugün Kaya'dan acı haber geldi. 30 yaşındaki genç adamın cansız bedeni dere yatağında bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.Abone ol
Olay, Yenişehir ilçesi Ebeköy mahallesinde bulunan yüksek hızlı tren inşaatında meydana geldi.
Yüksek hızlı tren inşaatında çalışan Abdullah Aydın’dan (30) haber alamayan iş arkadaşları durumu ekiplere bildirdi.
Bölgeye AFAD, Jandarma ve sivil arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Abdullah Aydın’ın inşaat şantiyesinde kaldığı, en son şantiyenin koğuşunda görüldüğü öğrenildi.
Arama çalışmalarında katılan İNDAK gönüllüleri yoğunlaştığı dere yatağında, Abdullah Aydın'a ait olduğu düşünülen bir erkek cesedi buldu.
Jandarma ekipleri tarafından kimlik tespiti için çalışma başlatılırken, kişinin ölüm nedenin belirlenmesi için Adli Tıp Morgu’na kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan tahkikat devam ediyor.