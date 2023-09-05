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Afyonkarahisar'da feci kaza! Kontrolden çıkan araç önünde seyir eden araca çarptı: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Afyonkarahisar'da feci kaza! Kontrolden çıkan araç önünde seyir eden araca çarptı: 4 yaralı

Afyonkarahisar Sinanpaşa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önünde seyir eden otomobile arkadan çarptı. Meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

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Kaza, Sinanpaşa ilçesi Akören beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, T.O., yönetimindeki 42 DSG 07 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Otomobil ardından önünde seyreden A.Ç.’nin kullandığı 03 ABU 768 plakalı araca arkadan çarptı. Kazada sürücülerden A.Ç., ile İ.Ö., N.O. ve B.O., yaralandı. Yaralılar ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansları ile hastanelere kaldırıldı. Kazanın ardından güvenlik güçleri tarafından inceleme başlatıldı.

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