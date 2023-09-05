Dünya Bankası'ndan Türkiye ekonomisine hayat öpücüğü! Ek 18 milyar dolar daha geliyor

Dünya Bankası, yeni ekonomi politikalarına destek için gelecek üç yıl içinde Türkiye'deki projeler için 18 milyar dolar daha ayırmayı taahhüt ederek, ülkeye yönelik kredi portföyünü iki kat artışla 35 milyar dolara çıkarmak için görüşmeler yürütüyor.

Abone ol

Dünya Bankası, gelecek üç yıl içinde Türkiye'deki projeler için 18 milyar dolar daha ayırmayı taahhüt ederek, ülkeye yönelik kredi portföyünü iki kat artışla 35 milyar dolara çıkarmak için görüşmeler yürütüyor. Konuyla ilgili doğrudan bilgi sahibi kaynaklara göre Dünya Bankası, Türkiye ekonomisinin istikrara kavuşmasına yardımcı olmak amacıyla ülkeye verdiği desteği potansiyel olarak iki katına çıkarmak için görüşmeler yürütüyor.

Hükümete doğrudan kredi...

Bloomberg’de Kerim Karakaya ve Onur Ant imzasıyla yer alan habere göre görüşmeler, Dünya Bankası’nın halihazırda yürürlükte olan 17 milyar dolarlık programa ek olarak, önümüzdeki üç yıl için 18 milyar dolara kadar taahhütte bulunmasını içeriyor.

Söz konusu finansmanın hükümete doğrudan kredi verilmesinin yanı sıra özel sektöre yönelik desteği de kapsayacağı belirtildi. Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Dünya Bankası konuya ilişkin yorum yapmadı.

Yeni ekonomi yönetimine güven oyu

Yapılacak anlaşmanın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’dan oluşan yeni ekonomi yönetimine güvenoyu anlamına geleceği düşünülüyor. Öte yandan Dünya Bankası ile Türkiye arasında gerçekleşebilecek anlaşma Erdoğan'ın Körfez ziyaretinden beri en yüksek finansman kaynağı olabilir.

Finansman nerelerde kullanılacak?

Bloomberg’e bilgi veren kaynaklar, Dünya Bankası'nın 18 milyar dolarlık finansmanının üçte ikisinin doğrudan yatırımlar ve garantilerle özel sektöre aktarılmasını, geri kalan kısmının ise hükümete doğrudan borç vermede kullanılmasını bekliyor.

Ayrıca yeni aktarılan fonların bir kısmının 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgelerin yeniden inşasında kullanılması bekleniyor. Dünya Bankası ilk etapta deprem sonrası hasar maliyetinin 34 milyar dolar olarak ölçmüş, yeniden inşaat maliyetinin ise bu rakamın çok üstünde olabileceğine dikkat çekmişti.