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Ankara'da polis ekiplerinden uyuşturucu operasyonu! 1 kilo 298 gram metamfetamin ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Ankara'da polis ekiplerinden uyuşturucu operasyonu! 1 kilo 298 gram metamfetamin ele geçirildi

Ankara Yenimahalle'de narkotik polis ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 298 gram metamfetamin ele geçirildi.

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Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz gün saat 18.00 sıralarında Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekipleri, izledikleri yeşil renkli otomobilden inen A.Ş. isimli şahsın başka bir otomobildeki iki kişiye para vererek, karşılığında siyah bir poşet aldığını gördü.

Devriye ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan şahıslardan A.Ş., üzerinde 28 gram metamfetamin maddesi ile yakalandı. Olay yerinden kaçan B.B. ise ekiplerin teknik takibi sonucu kullandığı araçla beraber yakalandı.

Polis ekiplerinin B.B. isimli şüphelinin verdiği adrese yaptığı baskında, 7 parça halinde toplam 1 kilo 298 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan A.Ş. ve B.B., işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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