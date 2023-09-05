Vatandaşları rahatsız eden şahısın üzerinden uyuşturucu çıktı!

Kütahya'da polis ekipleri gece saatlerinde çevreye rahatsızlık veren 17 yaşındaki şahısın üzerinde uyuşturcu ele geçirdi.

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Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde asayiş ve hırsızlık suçlarının önlenmesine yönelik devriye görevi gerçekleştiren polis ekipleri şüphe üzerine durdukları O.T.(27) isimli şahsın üzerinde ve aracında yaptığı aramada uyuşturucu ele geçirildi.

Gediz’de uyuşturucu kullanarak çevreye rahatsızlık veren O.T. isimli şahsın aracını durduran polis ekipleri şahsın üzerinde ve aracında arama yaptı. Yapılan aramada 4 gram esrar ve 12 adet Gerica isimli sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Gediz Emniyetine götürülen şahıs, işlemlerinin ardından adliyeye çıkartıldı.