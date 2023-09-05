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Adıyaman'da 2 otomobil ve tır birbirine girdi! Kazada 2 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Adıyaman'da 2 otomobil ve tır birbirine girdi! Kazada 2 kişi yaralandı

Adıyaman'da kontrolden çıkan 2 otomobil ve tır çarpıştı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgilere göre, Nevzat A., idaresindeki 51 AAD 630 plakalı otomobil ile Ürkmen E., idaresindeki 02 ADC 200 plakalı otomobil ve Hamza Ç., idaresindeki 02 AAG 540 plakalı tır Adıyaman- Gölbaşı Karayolu Börgenek Köyü yakınlarında çarpıştı.

Üç aracın karıştığı trafik kazasında sürücülerden Nevzat A., ile araçta yolcu olarak bulunan Ayşe S., yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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