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Şanlıurfa polisinden büyük uyuşturucu operasyonu! 5 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Şanlıurfa polisinden büyük uyuşturucu operasyonu! 5 kişi tutuklandı

Şanlıurfa'da narkotik polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 20 kilo 830 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

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Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadelesi sürüyor.

Ekipler, kentte bazı adreslere düzenlediği operasyonlarda 20 kilo 830 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Operasyonlarda 5 şüpheli de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

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