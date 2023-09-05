Şanlıurfa polisinden büyük uyuşturucu operasyonu! 5 kişi tutuklandı
Şanlıurfa'da narkotik polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 20 kilo 830 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.Abone ol
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadelesi sürüyor.
Ekipler, kentte bazı adreslere düzenlediği operasyonlarda 20 kilo 830 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Operasyonlarda 5 şüpheli de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.