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Diyarbakır'da köylüler arasında çıkan su kavgası can aldı!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Diyarbakır'da köylüler arasında çıkan su kavgası can aldı!

Diyarbakır Hazro'da köyde tarlalarını sulayan köylüler arasında çıkan su kavgasında 28 yaşındaki bir kişi silahla vuruldu.

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Alınan bilgilere göre, vatandaşların sırayla bahçelerini suladığı Mutluca köyünde dün Alkan ailesi ile köy muhtarı Celal E. arasında su yüzünden çıkan tartışmada muhtar darp edildi.

Taraflar arasında bugün de devam eden husumette Emin Alkan (28), diğer ailenin fertleri tarafından silahla vuruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri

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