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TEM'de korkunç kaza! Hafriyat kamyonu devrildİ yol trafiğe kapandı

TEM'de korkunç kaza! Hafriyat kamyonu devrildİ yol trafiğe kapandı

TEM Otoyolu Aslantepe mevkisinde sapağı kaçıran çakıl yüklü hafriyat kamyonu, bariyerlere çarparak devrildi. Yaralanan kamyon sürücüsü hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı.

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TEM Otoyolu Kağıthane Seyrantepe Aslantepe mevkisi yan yolda saat 13.30'da kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kasasına çakır yükledikten sonra inşaat alanına doğru giden 42 CVR 82 plakalı hafriyat kamyonu sürücüsü, yan yol ayrımlarına geldiği esnada iddiaya göre sapağı kaçırdı. Son anda direksiyonu kıran sürücünün kamyonu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen kamyon metrelerce sürüklendi. Kazada sürücü hafif şekilde yaralanırken, kasadaki çakıllar ise yola savruldu.

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif yarası sürücüyü yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.

Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle yan yol saatlerce trafiğe kapalı kalırken, diğer sürücüler ise alternatif yola yönlendirildi. Ayrıca kamyondaki mazotlar da yere saçıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

TEM
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