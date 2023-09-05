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Rusya ve Suudi Arabistan piyasaları salladı petrol varil fiyatı 90 doları aştı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Rusya ve Suudi Arabistan piyasaları salladı petrol varil fiyatı 90 doları aştı

Suudi Arabistan, temmuz itibarıyla uyguladığı günlük 1 milyon varil gönüllü petrol üretimi kesintisini yıl sonuna kadar devam ettireceğini duyurdu. Rusya ve Suudi Arabistan'ın petrol üretim ve ihracatındaki kesintileri uzatma kararının ardından, Brent türü ham petrolün varil fiyatı, dünkü kapanışa göre yüzde 1,77 artışla 90,58 dolara kadar yükseldi.

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Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın Enerji Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberde, yıl sonuna kadar yapılacak kesintilerle birlikte ülkede günlük petrol üretiminin 9 milyon varile düşeceği belirtildi.

Böylece Suudi Arabistan'ın Aralık 2024'e kadar günlük 500 bin varil azaltma kararına ek olarak aldığı 1 milyon varillik kesintiyle toplam miktar 1,5 milyon varile yükseldi.

Kesintiyle petrol piyasalarındaki istikrarın korunmasının hedeflendiği ve kesinti miktarının aylık olarak revize edileceği kaydedildi.

Öte yandan, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak da yıl sonuna kadar petrol ihracatını gönüllü olarak günlük 300 bin varil azaltacağını açıkladı.

OPEC+ grubu geçen yıl ekimde günlük 2 milyon varil üretim kesintisi yapacağını duyurmuş, mayıs itibarıyla da günlük yaklaşık 1,6 milyon varil ilave kesinti yapma kararı almıştı.

Brent petrolün varil fiyatı 90 doları aştı

Rusya ve Suudi Arabistan'ın petrol üretim ve ihracatındaki kesintileri uzatma kararının ardından, Brent türü ham petrolün varil fiyatı, dünkü kapanışa göre yüzde 1,77 artışla 90,58 dolara kadar yükseldi. Böylece, Brent petrolün varil fiyatı geçen yıl kasım ayından bu yana en yüksek seviyeyi görmüş oldu.

Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı da yüzde 8,76 yükselişle 87,48 doları gördü.

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