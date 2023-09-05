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Altının kilogramı düştü! 5 Eylül 2023 altın piyasasında son durum

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Altının kilogramı düştü! 5 Eylül 2023 altın piyasasında son durum

 Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 646 bin liraya geriledi.

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Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 646 bin lira, en yüksek 1 milyon 725 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 azalarak 1 milyon 646 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 482 milyon 413 bin 168,25 lira, işlem miktarı ise 892,72 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 1 milyar 883 milyon 906 bin 179,74 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, Nadir Döviz, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Muhafız Kıymetli Madenler ve NMGlobal Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

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