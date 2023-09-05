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Hırsızlardan büyük vurgun! Evden 180 bin TL'lik ziynet eşya çaldılar

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Hırsızlardan büyük vurgun! Evden 180 bin TL'lik ziynet eşya çaldılar

Kocaeli Derince'de hırsızlar bir ikamette 180 bin TL'lik ziynet eşya çaldılar. Olaya ilişkin 2 kadın yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kocaeli'nin Derince ilçesinde 18 Ağustos tarihinde bir evde 180 bin TL değerinde ziynet eşyası çalındı. Ev sahiplerinin durumu fark edip polis ekiplerine bildirmesiyle çalışma başlatıldı.

Polis ekiplerinin çalışmaları neticesinde hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen Y.G. ve Z.S. 4 Eylül tarihinde Yalova'da yapılan operasyon neticesinde yakalandı. Gözaltına alınan iki şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, ifadeleri sonrasında adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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