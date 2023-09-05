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Eski bakan Necmettin Cevheri hayatını kaybetti

Eski bakan Necmettin Cevheri hayatını kaybetti

Eski bakanlardan Necmettin Cevheri, 93 yaşında hayatını kaybetti. Şanlıurfa doğumlu olan Cevheri, siyasi kariyerinde Adalet, Tarım ve Turizm bakanlıkları ile başbakan yardımcılığı görevlerinde bulunmuştu.

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Necmettin Cevheri, yaşlılığa bağlı rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Cevheri, 2023 cumhurbaşkanlığı ve genel seçimleri öncesi Kılıçdaroğlu ile görüşmüştü.

Necmettin Cevheri kimdir?

Necmettin Cevheri, 1930 yılında Şanlurfa’da dünyaya geldi. 1965’de siyasete giren ve yıllarca Süleyman Demirel ile birlikte politika yapan Cevheri, 30 yıl süreyle TBMM’de Milletvekilli olarak bulundu.

Turizm, Adalet, Tarım ve Devlet Bakanlıklarının yanı sıra Başbakan Vekilliği de yapan 92 yaşındaki Cevheri, Tansu Çiller hükümetlerinde de bakanlık görevinde bulunmuştu.

Güneydoğu ve Şanlıurfa’nın köklü bir ailesinden olan Necmettin Cevheri’nin babası Hacı Ömer Cevheri de Kurtuluş Savaşı'nda Urfa'nın düşman işgalinden kurtarılmasında önemli rol oynamış ve Kırmızı Şeritli İstiklâl Madalyası ile ödüllendirilmişti. Necmettin Cevheri’nin oğlu İbrahim Cevher Cevheri ile yeğeni Sabahattin Cevheri de milletvekilliği yapmıştı.

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