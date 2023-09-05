Zelenski'nin eşinden mesaj var Figüre değil eşe ihtiyacım var

Ukrayna'nın First Lady'si Olena Zelenska, İngiliz medya şirketi BBC ile özel bir röportaj gerçekleştirdi. 45 yaşındaki Zelenska, Rusya-Ukrayna savaşının kendi ailesi üzerindeki duygusal etkilerini anlattı. Ailesiyle bir arada olmanın özlemini dile getiren Zelenska, "Bu biraz bencilce olabilir ama yanımda tarihi bir figüre değil, eşe ihtiyacım var. Ama ikimiz de güçlü kalıyoruz, hem duygusal hem de fiziksel olarak güçlüyüz. Savaşın üstesinden birlikte geleceğimize eminim.." şeklinde konuştu.

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Ukrayna First Lady'si Olena Zelenska, Rusya Şubat 2022'de Ukrayna’ya saldırmaya başladığında, aylarca çocuklarıyla birlikte gizli yerlerde saklandığını belirtti.

Savaşın başlangıcındaki duygusal durumunu "sürekli bir adrenalin hissi" olarak tanımlayan Zelenska, “Zaman geçtikçe kendimi sakinleştirmenin ve hayatı mevcut koşullarda yaşamaya başlamanın gerekli olduğunu fark ettim.” dedi.

Zelenska, geçen yıl saklandığı yerden çıktıktan sonra, savaş eski komedi senaristini spot ışıklarının altına itti ve o zamandan beri liderlerle buluşmak ve konuşmalar yapmak için dünyayı dolaştı.

"Aynı evde yaşamıyoruz"

Savaşta yaşamanın belirsizliğinin çocukları için de duygusal bir bedeli olduğunu söyleyen Ukrayna First Lady’si “Güvenlik riski nedeniyle, kocamla birlikte yaşamıyoruz, evlerimiz ayrı. Birbirimizi görme fırsatımız oluyor ama istediğimiz sıklıkta değil. Oğlum babasını özlüyor. Çocuklarımın hiçbir şey planlamadığını görmek bana acı veriyor. Kızım 19 yaşında. Seyahat etmeyi, yeni hisler ve duygular yaşamayı hayal ediyorlar. Onların böyle bir fırsatı yok. Bazı sınırlamalarımız var ve biz bir şekilde bunların içinde yaşamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Zelenska, ayrıca Kremlin'in hedef listesinin başında eşinin, çocuklarının ve kendisinin olduğunu bildiği söyledi.

Diğer taraftan, Zelenska eşi Volodimir Zelenski ile birlikte lise öğrencisiyken tanıştıklarını, ardından bir komedi grubunda ve TV stüdyosunda birlikte çalıştıklarını söyledi. Zelenska, bu esnada eşinin oyunculuk, kendisinin ise senaristlik yaptığını bildirdi.

"Ona inanıyorum"

Zelenska, kocasının bugün olduğu gibi "tarihi bir figür" olacağını asla hayal etmediğini, onu özlediğini ve eşi olarak yanında durmasına ihtiyaç duyduğunu ifade ederek, “Bu biraz bencilce olabilir ama yanımda tarihi bir figüre değil kocama ihtiyacım var. Ancak, Volodomir, bu savaşın üstesinden gelecek enerjiye, iradeye, ilhama ve inada gerçekten sahip. Ben ona inanıyorum. Ve onu destekliyorum. Yeterli güce sahip olduğunu biliyorum. Tanıdığım başka herhangi bir kişi için bu durumun çok daha zor olacağını düşünüyorum. O gerçekten çok güçlü ve dirençli bir insan. Ve bu dayanıklılık şu anda hepimizin ihtiyacı olan şey.” dedi.

Öte yandan, Zelenska’nın First Lady olarak yaptığı son çalışmalar Ukraynalıların savaşın psikolojik etkileriyle başa çıkmalarına yardımcı olmaya odaklandı ve Kiev'de ruh sağlığı ve dayanıklılık konularına odaklanacak bir zirveye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

"Hiç kimse kendisini neyin beklediğini bilemez"

Zelenska, "Umarım birilerine ilham verebilirim, birilerine umut verebilirim ya da kendi örneğimle yaşadığımızı, çalıştığımızı, ilerlediğimizi kanıtlayabilirim. Hiç kimse kendisini neyin beklediğini bilemez."



"Sonuçta hiç kimse 21. yüzyılda Avrupa'nın ortasında böyle bir savaşın çıkacağını ve bunun bu kadar acımasız olacağını hayal edemezdi. Kanlı bir savaş. Bu yüzden şu anda bu rolde olacağımı hiç hayal etmemiştim. Zafer için büyük bir umudumuz var ama ne zaman geleceğini bilmiyoruz. Bu uzun bekleyişin bir bedeli var.” diyerek sözlerini sonlandırdı.