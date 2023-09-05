Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen Kabine toplantısı tamamlandı. Beştepe'deki bu toplantı yaklaşık olarak 4 saat kadar sürdü.

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Beştepe'deki Kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.10'da başladı.

Kabine konuları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği de toplantının gündemindeydi. Erdoğan 9-10 Eylül'de Hindistan'daki G20 Liderler Zirvesine katılacak. Ardından da 17-21 Eylül'de gerçekleştirilecek olan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için Amerika Birleşik Devletleri'ne hareket edecek. Erdoğan iki uluslararası toplantıda da dünya lideriyle bir araya gelecek.

OVP'de sona gelindi

Ekonomide ise gözler Orta Vadeli Programa çevrildi. Ekonominin 3 yıllık yol haritasının belirleneceği programın hazırlıklarında sona gelindi. Program ile hem orta vadeli öngörüler belirlenecek, hem de yapısal reform adımları açıklanacak. Toplantıda programa ilişkin son değerlendirme yapılacak.