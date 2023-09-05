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Adıyaman halkını korkutan salgın! 4 bin kişi hastaneye koştu

Adıyaman halkını korkutan salgın! 4 bin kişi hastaneye koştu

Adıyaman ilinde, birçok vatandaş sağlık sorunları yaşadı. Özellikle Besni ilçesinde, yaklaşık 4 bin kişi mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle hastanelere başvurdu. Bu sağlık sorunlarının kaynağı, içme suyuna karışmış olan rota virüsü olarak tespit edildi.

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Adıyaman’ın Besni ilçesinde kusma ve mide bulantısı şikayetiyle yaklaşık 4 bin vatandaş hastanelere başvurdu.

Vatandaşların bazıları ayakta tedavi edilirken, bazılarına da serum bağlandı.

Salgın şüphesi üzerine ilçenin içme suyu şebekesinden numuneler alındı.

Alınan numunelerde içme suyunda rota virüsü tespit edildi.

Besni Kaymakamlığından önceki gün yapılan açıklamada, şehirdeki şebeke suyunun içilmemesi konusunda vatandaşlara uyarıda bulunulmuştu.

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