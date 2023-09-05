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Komşusu ve eşini öldüren şahıs intihar etti!

Komşusu ve eşini öldüren şahıs intihar etti!

Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen silahlı çatışmada, komşusunu ve eşini av tüfeğiyle vurarak öldüren kişi, aynı silahı kullanarak intihar etti. Olayın ardından, Halil Şıvgın adlı çiftin cansız bedenleri Çubuk Devlet Hastanesi morguna götürüldü ve daha sonra Ankara Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

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Aşağıemirler Mahallesi’nde aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Lütfü T. (68), tartıştığı komşusu İbrahim Bartan’a (73) ardından da eşi Nazik Bartan’a (68) av tüfeğiyle ateş etti. Daha sonra kendi bahçesine giden Lütfü T. burada aynı silahla intihar etti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Jandarma, mahallede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Sağlık görevlilerinin kontrollerinde Bartan çifti ile Lütfü T’nin yaşamlarını yitirdikleri belirlendi.

Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna kaldırılan çiftin cenazesi, daha sonra Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Lütfü T’nin cesedi, Pursaklar Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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