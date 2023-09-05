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Hatay'da korkunç olay! Sulama kanalında bulundu...

Hatay'da korkunç olay! Sulama kanalında bulundu...

Hatay'ın Altınözü ilçesinde sulama kanalında bir erkek cesedi bulundu. Cansız bedeni olan vatandaşlar durumu jandarmaya haber verdi.

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Kıyıgören Mahallesi'nin Suriye sınır hattı mevkisinde bulunan sulama kanalındaki cansız bedeni görenler durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Sualtı Arama ve Kurtarma Timi, cansız bedeni sulama kanalından çıkardı.

Yetişkin erkeğe ait cansız bedenin kimliği henüz belirlenemedi.

Cansız beden, savcılığın incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

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