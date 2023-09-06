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Meral Akşener CHP'yi saf dışına itti! Muharrem İnce ile 'Üçüncü Yol' ittifakı

Meral Akşener CHP'yi saf dışına itti! Muharrem İnce ile 'Üçüncü Yol' ittifakı

İYİ Parti ile CHP arasındaki gerilim her geçen gün yükselirken, Ankara bugün kritik bir buluşmaya sahne olacak. Kemal Kılıçdaroğlu ve ittifak ortaklarını sert sözlerle eleştirip, seçimlere tek başına gireceklerini ilan eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi ağırlayacak. Görüşme, Üçüncü Yol ittifakı arayışı olarak gösteriliyor.

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28 Mayıs seçimlerinin ardından eski ortağı CHP'ye ve CHP yandaşı medyayı topa tutan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün saat 14.00'da Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi ağırlayacak.

İkili arasındaki görüşmenin içeriğine dair iki partiden de bilgi paylaşılmazken, CHP'nin dışlandığı yeni bir "üçüncü yol ittifakının" gündeme gelebileceği iddia ediliyor.

Seçimlerin ardından yaptığı her konuşmada CHP'den bağımsız olarak kendilerine yeni bir yol çizmek istediklerini vurgulayan Meral Akşener, 26 Ağustos'ta Afyon'da "Kuyruk siyasetine hayır" diyerek eski ortağında soğuk duş etkisi yaratmıştı.

İYİ Parti'nin desteği olmadan İstanbul ve Ankara'yı elinde tutması zor gözüken CHP'de yeni formüller tartışılırken, Memleket Partisi kanadından sürpriz bir hamle geldi.

Bugün saat 14.00'da İYİ Parti Genel Merkezi'nde Akşener ile bir araya gelecek olan Muharrem İnce'nin "üçüncü yol ittifakı" seçeneğini de gündeme taşıyacağı iddia ediliyor.

Kritik görüşmenin ardından İnce'nin basın mensuplarına açıklama yaparak merak edilen soruları yanıtlayacağı bildirildi.

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