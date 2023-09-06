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Valilik açıkladı! İstanbul'daki sel can aldı!

Valilik açıkladı! İstanbul'daki sel can aldı!

İstanbul Valiliği tarafından yapılan resmi açıklamada, Başakşehir ve Küçükçekmece bölgelerinde sel nedeniyle iki vatandaşımızın yaşamını yitirdiği ifade edildi.

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İstanbul Valiliği, İstanbul'da yaşanan sel felaketine ilişkin üzen açıklamayı yaptı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada Arnavutköy ve Başakşehir ilçelerinde yağışın etkisini kaybettiği belirtilerek, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde sağlık hizmetlerinin devam ettiği kaydedildi.

Valilik, Başakşehir’de ve Küçükçekmece'de sel sularına kapılan iki kişinin hayatını kaybettiğini, su baskınlarının yaşandığı bölgelerde çalışmaların aralıksız sürdüğünü vurguladı.

Bakan Koca: Yaralı 5 kişinin tedavileri devam ediyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da sağanak yağış sonrası meydana gelen selde 2 kişinin hayatını kaybettiğini 5 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

İstanbul’da etkili olan yoğun yağış sebebiyle meydana gelen su taşkını olayında 2 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. Kendilerine Allah’tan rahmet diliyorum. Su taşkını olayından 5 kişi etkilenmiş ve ambulanslarımızla hastanelere nakledilmişlerdir. Her birine acil şifalar diliyorum. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi hasta kabulünü sürdürmekte, Başakşehir Devlet Hastanesi Acil Servisine ayaktan hasta kabul edilmektedir. Olayla ilgili olarak 52 ambulans ve 5 UMKE timi görevlendirmesi yapılmıştır. İstanbul’umuza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum. Gelişmelere karşı görev başındayız.

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