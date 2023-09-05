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Sinan Akçıl'dan çok konuşulacak TOGG sözleri: Hemen satacağım

Sinan Akçıl'dan çok konuşulacak TOGG sözleri: Hemen satacağım

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG, herkesi kendine hayran bırakmaya devam ediyor. Son olarak şarkıcı Sinan Akçıl, yerli otomobili sipariş ettiğini ve araç gelir gelmez diğer arabalarını satacağını söyledi.

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Araçları olan tutkusuyla bilinen sanatçı Sinan Akçıl, Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg’u yere göğe sığdıramadı.

TOGG siparişi verdiğini ve sıra beklediğini ifade eden Sinan Akçıl, şu ifadeleri kullandı:

"Togg için iki aracımı sattım ve diğerlerinden vazgeçtim. İnsanlar beni her yerde onunla görecek. Gurur duyduğum bir proje. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik ediyorum. Çok başarılı bir iş."

Araçsız kaldığı ve Togg’u beklediği için birkaç gün önce 3.2 milyon TL'ye Tesla marka otomobil satın alan Akçıl, siparişi geldiği an diğer araçları satacağını belirtti.

Şarkıcı, “Gerçekten yurt dışında Togg görürsem, tüylerim diken diken olacak. Tesla’ya da plakamı ‘TC’ yaptırdım. Türk olmaktan gurur duyuyorum ve bunu da göstermek istedim” ifadelerini kullandı.

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