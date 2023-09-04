Sıfır otomobilde olmayan oldu! Listeler alt üst oldu Togg en çok satılan o modeli solladı

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 78,9 artarak 86 bin 454 adet oldu. Otomobil satışları yüzde 87,7 artarak 66 bin 131 adede, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 55,1 yükselerek 20 bin 323 adede ulaştı.



