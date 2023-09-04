Sıfır otomobilde olmayan oldu! Listeler alt üst oldu Togg en çok satılan o modeli solladı
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı ocak-ağustos döneminde 755 bin 282 adede yükseldi. Verilere göre yılın 8 ayında en çok Fiat otomobiller satılırken, Togg'un satış adedi 3 bin 400'e ulaştı. Her ay listenin en üst sırasında görmeye alışık olduğumuz Fiat Egea ise listede 8’inci sırada yer aldı.
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı yılın 8 ayında 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 64,7 artarak 755 bin 282 adet olarak gerçekleşti.
Ocak-Ağustos dönemini kapsayan otomobil ve hafif ticari araç pazarına ilişkin veriler paylaşıldı.
Buna göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı ocak-ağustos döneminde 755 bin 282 adede yükseldi.
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nden (ODMD) yapılan açıklamada, söz konusu dönemde otomobil satışları yüzde 64,3 artışla 582 bin 419, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 66,4 yükselişle 172 bin 863 adet olarak gerçekleşti.
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 78,9 artarak 86 bin 454 adet oldu. Otomobil satışları yüzde 87,7 artarak 66 bin 131 adede, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 55,1 yükselerek 20 bin 323 adede ulaştı.